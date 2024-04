Amano viaggiare in camper insieme a loro figlio, famiglia cuneese condivide consigli e mete

Blogger e camperista Helene Barale, insieme al marito Gino Ruscino e a loro figlio Tommy, da 7 anni condivide mete e consigli per i viaggiatori. Una passione quella dei viaggi in camper che ha portato alla realizzazione del blog www.viaggiamohg.com. Ma si sa viaggiare, soprattutto con a bordo bambini, comporta una buona pianificazione e organizzazione. Spesso questo richiede ulteriore tempo e l'idea di poterlo risparmiare sta alla base della decisione di trascrivere le proprie esperienze a beneficio di altri appassionati. La famiglia cuneese dal web è riuscita a realizzare e pubblicare per la prima volta una guida di viaggio che è anche un diario di bordo sul quale annotare il proprio itinerario. La pubblicazione, distribuita attraverso Amazon, s’intitola “Bretagna guida-diario per camperisti e viaggiatori itineranti”. “Ho voluto iniziare dalla regione francese che conosco meglio – spiega l’autrice – inserendo circa 150 località e oltre 300 punti sosta (campeggi, aree, parcheggi). Nella seconda parte il lettore può scrivere le sue note di viaggio”.

Le informazioni, essenziali, sono quelle utili per camperisti e viaggiatori itineranti che altre guide spesso non prendono in considerazione. Una pubblicazione compatta, in un formato da borsa o zaino, che descrive, in modo semplice 150 città, villaggi e siti, elenca 300 possibili soste tra campeggi, aree camper e parcheggi, contiene 6 pagine per pianificare il proprio itinerario, ha una sezione planner e budget per l’elenco di ciò che non si deve dimenticare a casa e per registrare le spese e si chiude con oltre 50 pagine in cui si può scrivere il proprio diario di viaggio, giorno per giorno.

Tra le pagine si legge l’esperienza di viaggiatori che hanno vissuto sulla loro pelle ciò che raccontano e che hanno deciso di mettere il loro sapere, costruito meta dopo meta, a disposizione di tutti. “I viaggi, in camper e non solo, sono la mia grande passione che condivido con mio marito, che è il primo pilota e il primo sostenitore del blog, e con nostro figlio che, appena nato, era già in viaggio. Adoriamo la Francia, dove c’è attenzione ai camperisti, ma abbiamo raggiunto molte mete anche in Italia. La nostra prima guida-diario è dedicata alla Bretagna, terra di leggende ma anche di contrasti: coste sferzate dal vento su cui si infrangono, con tutta la loro forza, le onde dell’Atlantico, villaggi legati ad antiche tradizioni, in cui il tempo sembra essersi fermato e piccole città portuali di pescatori, pirati e corsari, siti Megalitici dal passato ancora misterioso...".