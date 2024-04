Dal 15 aprile scatta l’obbligo del cambio gomme da invernali a estive: parola all’esperto

È già tempo di cambio gomme: smontare gli pneumatici invernali e sostituirli con quelli estivi. Si rischiano multe anche severe, ma soprattutto la sicurezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere, grazie al braidese Sergio Cozza, vicepresidente di Confarca, l’associazione di categoria di autoscuole.

La data

L’obbligo di legge scatta dal 15 aprile, si ha comunque tempo fino al 15 maggio per mettersi in regola. Il periodo può essere esteso o ridotto in zone con condizioni climatiche particolari. Meglio però prenotare il pit-stop dal vostro gommista di fiducia che in questi 30 giorni sarà pieno di lavoro. L’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo tornerà dal 15 novembre al 15 aprile 2025.

Chi è esente

Il cambio gomme non riguarda chi monta pneumatici quattro stagioni, all season, che sono utilizzabili per tutto l’anno.

Come riconoscere le gomme estive

Il modo più evidente per distinguere un pneumatico estivo, è l’assenza del famoso Snow Flake (fiocco di neve al centro del profilo di una montagna) presente solo negli pneumatici invernali.

Caratteristiche e sicurezza

Il cambio gomme tra invernali ed estive è necessario per la sicurezza. Le gomme estive hanno battistrada e una mescola diversi, soprattutto performano meglio con l’aumentare della temperatura, diventando più elastiche e morbide, garantendo così una migliore aderenza.

Multe