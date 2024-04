Elezioni, a Frabosa Sottana ufficializza la candidatura Emanuela Carletto

Iniziano ad esserci i primi movimenti elettorali anche a Frabosa Sottana che, il prossimo giugno, insieme a 172 comuni della Granda, sarà chiamata a rinnovare l'amministrazione comunale.

Potrebbero essere tre le liste in corsa per il municipio in questa tornata elettorale, così dicono i rumors, ma al momento ad ufficializzare la candidatura a sindaco è Emanuela Carletto.

Nata a Mondovì il 14 giugno 1972, residente a Frabosa Sottana dal 1999, è consulente per le aziende, in qualità di formazione e coaching.

"Mi occupo di sviluppo delle competenze trasversali in azienda al fine di migliorare performance e benessere delle persone in azienda. - spiega la candidata - "Aiuto le organizzazioni a sviluppare i talenti con programmi di formazione e di coaching".

Esperta in tematiche legate alla gestione delle risorse umane, con training dedicati, sviluppo l’apprendimento attraverso l’esperienza, porogetta e coordina percorsi formativi presso Enti, Agenzie Formative, Università, Scuole di specializzazione, aziende di vari settori.

Executive Coach, lavora con singoli e con i team di aziende nazionali e internazionali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo, di miglioramento delle performance e di espressione del potenziale.

"Ho vissuto all’estero dopo gli studi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, in esperienze di studio e lavoro. - prosegue - "Quando sono rientrata in Italia ho lavorato nel mondo degli eventi e della comunicazione a Milano e a Torino seguendo progetti internazionali per grandi corporation e per importanti aziende italiane nelle loro sedi estere (Francia, Spagna, Turchia, Russia sono alcuni dei paesi)".

Sui motivi che l'hanno spinta a candidarsi spiega: "Frabosa Sottana è il luogo che considero casa, sono affezionata a questi luoghi e a queste montagne dove ho imparato a sciare e ad amare la natura. Ho avuto occasione di vivere altrove e ho sempre voluto tornare a Casa. Frabosa è il mondo anche dei miei affetti ed è il luogo dove vedo il mio futuro.

Nella vita non ho avuto il dono dei figli e penso di poter contribuire a questa età, con la parte della mia esperienza e della mia professionalità che possa essere utile alla collettività di Frabosa Sottana. Ad oggi vedo Frabosa come un luogo pieno di potenziale che ha bisogno di tuffarsi nel futuro predisponendo le sue attuali capacità, il suo territorio e la sua esperienza con consapevolezza, sapendo che oggi è il momento di costruire il domani per tutte le generazioni che la abitano ed in particolare per i suoi giovani."