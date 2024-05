Regionali, presentata ufficialmente la Lista Civica "Cirio Presidente"

Si è svolta ieri, in Sala Miretti a Savigliano, la presentazione ufficiale della lista civica "Cirio Presidente: Piemonte Moderato e Liberale" in vista delle elezioni regionali del 8-9 giugno 2024. L'evento, alla presenza del presidente Alberto Cirio, ha registrato una significativa partecipazione del pubblico. Insieme al presidente Cirio, hanno preso la parola i candidati per la provincia di Cuneo: Marco Gallo, sindaco di Busca, Iole Caramello, sindaca di Frabosa Soprana, Maria Laura Risso, consigliera comunale di Cuneo, Daniele Sobrero, consigliere comunale di Alba, e Beppe Ghisolfi.

Gallo ha aperto il suo discorso con parole di gratitudine e determinazione: "L'incontro di oggi rappresenta la chiusura di un cerchio. Più o meno nove mesi fa nacque l'idea di continuare l'esperienza di amministratore in un posto diverso: dal Comune di Busca al Consiglio regionale del Piemonte."

Gallo ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dal presidente Cirio: "Mi ha convinto l'approccio pragmatico e coerente, mai sopra le righe, che Cirio ha messo in campo nei primi cinque anni da governatore. La scelta di farne l'immagine di un Piemonte moderato e liberale, costruito intorno a rappresentanti della società civile è quel che ha permesso anche a chi come me, estraneo ai tradizionali partiti del centrodestra, di sentirmi parte di questo progetto." Gallo ha poi delineato le priorità del suo mandato, concentrandosi su questioni cruciali per la provincia di Cuneo: "Sanità e infrastrutture sono le priorità del mio mandato senza però dimenticare altri temi chiave come il lavoro, la montagna, la sostenibilità e i giovani."

La lista "Cirio Presidente: Piemonte Moderato e Liberale" si propone di offrire una visione inclusiva e pragmatica per il futuro della regione, promuovendo soluzioni concrete e risposte efficaci alle esigenze dei cittadini.