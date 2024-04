Partono i lavori di ristrutturazione dei locali: chiude l'ufficio postale di Tarantasca

L’Amministrazione Comunale avvisa tutti i cittadini che ha ricevuto il Comunicato ufficiale da parte di Poste Italiane in merito ai lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale del comune. Per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l'Ufficio postale di Tarantasca, sito in via Vittorio Veneto 58, resterà chiuso al pubblico dal 03/05/2024 al 31/05/2024.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali di:

- Centallo, in Via Ospedale II, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35;

- Busca, in via Luigi Einaudi Snc, aperto dal lunedì al venenti dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM Postamat fruibile h24.

L'Ufficio postale di Tarantasca riaprirà il 3 giugno prossimo, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione ai cittadini.