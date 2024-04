Savigliano, si asfaltano le strade intorno a Piazza Schiaparelli

Da lunedì 15 aprile inizieranno i lavori di riasfaltatura delle strade perimetrali di piazza Schiaparelli: la viabilità sarà chiusa da Corso Nazario Sauro in direzione Piazza del Popolo e sarà vietato anche l’accesso in Via Ghione da Via Torino, così come l’uscita di Via Fermi su piazza Schiaparelli.

Dalle ore 6 di lunedì 15 aprile e fino a fine lavori (indicativamente venerdì 19) saranno attivi i divieti di sosta con rimozione forzata su tutte le aree esterne perimetrali alla piazza.

Compatibilmente con lo stato di avanzamento dei lavori, verrà consentito l’ingresso e l’uscita dei residenti dai garages e dalle proprietà private, eventualmente anche con l’istituzione di doppi sensi di circolazione nelle vie a senso unico come via Cernaia, via Nicolosino, via Ghione e via Fermi.

Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

«Purtroppo – spiegano dal Municipio – tali lavori andranno per qualche giorno ad aggravare il problema dei parcheggi nella zona, ne siamo consapevoli. Ma si tratta di un piccolo ed ultimo sforzo. A breve, con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti, avremo una piazza Schiaparelli totalmente rinnovata e fruibile, con il contestuale ripristino della viabilità intorno ad essa».