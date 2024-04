Oggi, giovedì 11 aprile, si è verificato l’infortunio di un operaio impegnato nel cantiere per la costruzione del nuovo tunnel di Tenda.

Le cause dell’incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi, sono in corso di accertamento.

Anas, nel ribadire la massima attenzione al rispetto delle norme di sicurezza del lavoro, coglie l’occasione per augurare pronta guarigione al lavoratore.