Arriva a Dronero “Romantiche”, il film di Pilar Fogliati

Prosegue a Dronero la rassegna “Scarabocchi di Cinema & di Teatro”, curata da O.P.S - Officina Per la Scena al CineTeatro Iris.

Sabato 13 aprile, alle ore 21, verrà presentato il film “Romantiche” della nota attrice Pilar Fogliati, per questo lavoro anche regista e sceneggiatrice, che vede la partecipazione straordinaria della nota cantante Levante.

Uscito nelle sale cinematografiche nel febbraio 2023, “Romantiche” vanta la vittoria del premio Nastro d’Argento come Migliore Attrice in un film commedia per Pilar Fogliati e ben due premi Globo d’Oro come Miglior Commedia e come Miglior Attrice Protagonista, oltre a molte altre note candidature a premi cinematografici italiani.

Si tratta di una commedia, fresca, irriverente e scanzonata, che racconta le storie di quattro giorni ragazze di Roma e dintorni, alle prese con quattro diverse situazioni. Ognuna con le proprie insicurezze e i propri desideri, tutte con la stessa aspirazione: trovare un posto nel mondo.

Eugenia è un'aspirante sceneggiatrice palermitana approdata al quartiere romano bohemienne del Pigneto per far produrre il suo copione, "Olio su mela", destinata ad imbattersi in parecchie docce fredde. Uvetta invece è un'aristocratica senza alcun senso della realtà, che frequenta solo cugini appartenenti alla sua casta ma vuole provare l'emozione di andare a lavorare da un fornaio. C’è poi Michela, una ragazza semplice di Guidonia con un fidanzato carabiniere che si imbatte in un amico d'infanzia per il quale ha sempre avuto un debole. Ed infine Tazia, una pariolina aggressiva che crede di saper dominare gli uomini e impartisce lezioni sul tema alle amiche. Ad unire le vite ed i racconti di queste quattro donne è una psicologa che tutte frequentano, alla quale raccontano le proprie vicende personali.

TRA ISPIRAZIONE ED INNOVAZIONE

L'attrice e conduttrice Pilar Fogliati si cimenta in quello che negli anni Ottanta era diventato un vero e proprio genere a sé, ovvero il film comico con più una ritratti, del quale maestro indiscusso fu Carlo Verdone come Fogliati anche regista e sceneggiatore del suo campionario di macchiette.

Non a caso la presenza di Giovanni Veronese, coautore del soggetto e della sceneggiatura (quest'ultima insieme anche a Giovanni Nasta), ma anche la citazione di una canzone Francesco Nuti e la dedica al regista e attore toscano, rimandano proprio a quella stagione cinematografica.



Fogliati, però, lascia intravvedere più anima e più dolore ed imprime una svolta fortemente femminile alla trama, non solo perché le protagoniste dei quattro episodi sono donne, ma perché sono raccontate da un'angolazione e attraverso un modo di leggere la realtà che ha molto a che fare con il genere. La neoregista porta non solo la sua consumata esperienza nel creare caratterizzazioni a scopo comico, ma anche la sua voglia di testimoniare la contemporaneità delle sue coetanee appartenenti a differenti mondi ed estrazioni sociali.

Per info e prenotazioni: cineteatroiris.ops@gmail.com / Tel: 340 7439443