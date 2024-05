“Varaita Insieme” conclude il doposcuola con lo spettacolo teatrale “La Sedia” a Sampeyre

Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Sampeyre (piazza della Vittoria, 52), andrà in scena lo spettacolo teatrale “La sedia”, scritto e interpretato dal gruppo teatrale Itaca di “Voci Erranti” Onlus di Savigliano, con la regia di Marco Mucaria. L’appuntamento, ad ingresso libero e gratuito, è proposto dalla Cooperativa Armonia nell’ambito del progetto “Varaita Insieme”, per celebrare la conclusione del percorso di doposcuola sviluppato durante l’anno scolastico con gli studenti delle scuole secondarie di Sampeyre e Venasca. Dopo lo spettacolo seguirà un aperitivo.



“Questo incontro sarà occasione per riunire i ragazzi e le loro famiglie e, assistendo allo spettacolo di ‘Voci Erranti’, di riflettere sulle difficoltà delle nuove generazioni a trovare il loro posto nel mondo – spiegano i rappresentanti del progetto “Varaita Insieme” -. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dagli educatori che, dal mese di ottobre ad oggi, hanno coinvolto i giovani di Sampeyre, Frassino, alta valle, Melle, Brossasco e Venasca con attività di sostegno scolastico e giochi educativi incentrati su inclusione e socializzazione”.



Lo spettacolo teatrale “La sedia” racconta le difficoltà dei giovani nel trovare il loro posto in un mondo spesso troppo complicato, nel quale i ragazzi non riescono a esprimersi e individuare la loro strada. I giovani attori sono partiti da un brain-storming durante il quale hanno condiviso le loro paure e le loro speranze. La sceneggiatura che ne è conseguita si compone di momenti corali, dialoghi e monologhi. Tutto ruota attorno alla sedia, metafora del posto che ognuno di noi cerca nel mondo, un posto che possiamo impiegare anni a trovare, mentre spesso ci costringiamo a stare in un luogo che non fa per noi.



L’appuntamento di venerdì 24 maggio è inserito nel contesto del progetto “Varaita Insieme”, strategia di sviluppo sociale e miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dei Comuni di area interna, con particolare riferimento ai giovani e ai fragili, che l’Unione Montana intende perseguire. Lo scopo del progetto è quello di offrire luoghi, tempi e occasioni di incontro inclusivo in zone di alta montagna scarsamente popolate, a rischio di marginalizzazione e lontane dai centri urbani. Il progetto vede coinvolte diverse realtà: le cooperative Armonia, Caracol, Insieme a Voi con La Fabbrica dei Suoni, Il Ramo, l’Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo e i Comuni interessati.