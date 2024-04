Nei comuni dell’Unione Mondolè arriva “OFF”: il festival degli sport outdoor

Sono aperte le iscrizioni per OFF – OUTDOOR FREE FESTIVAL. Che cos’è? Il Festival degli sport outdoor coinvolgerà tutti e cinque i comuni dell’Unione Montana Mondolè nel fine settimana dell’11 e 12 maggio. Vuole essere un’occasione per tutti di approcciarsi alla montagna e al territorio monregalese praticando attività sportiva all’aperto.

L’evento sarà alla portata di tutti, includendo attività per giovani ed adulti, per neofiti ed esperti, con l’intento di valorizzare tutto quello che la natura può offrire. Una scommessa per i cinque comuni coinvolti (Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Pianfei, Frabosa Sottana e Frabosa Soprana), che credono fortemente nelle proprie potenzialità naturalistiche, sportive e turistiche e hanno deciso di investire in questa proposta.

Diverse attività, a titolo promozionale totalmente gratuito, saranno gestite da professionisti dei vari settori, per garantire la massima sicurezza e professionalità e permettere di vivere un’esperienza indimenticabile sotto il Mondolè. Per una migliore organizzazione delle due giornate, è richiesta l’iscrizione al numero 339/1130291, disponibile anche per ulteriori richieste di informazioni. Da alcuni giorni sono attive le pagine social dedicate, in cui verrà illustrato a breve il programma completo. L’attrezzatura verrà fornita gratuitamente da parte degli organizzatori, a parte le e-bike che potranno essere noleggiate ad un prezzo promozionale e i voli turistici in mongolfiera o parapendio.

Il progetto OFF ha anche come obiettivo quello di fare conoscere le associazioni e gli enti presenti sul territorio, grazie a cui sarà possibile continuare a praticare le varie discipline in tutti i periodi dell’anno.

L’ideatore del nuovo evento è l’assessore allo Sport del Comune di Villanova Mondovì Giacomo Vinai. "Nel nostro territorio abbiamo un potenziale enorme, una decina di attività outdoor infatti andranno a comporre l’offerta del Festival: e-bike, mtb, arrampicata, trekking, equitazione, fitness, yoga, deltaplano e parapendio, oltre al volo turistico in mongolfiera. “OFF” sarà una vetrina esperienziale, aperta davvero a tutti, dai bambini dai 4 anni in su agli adulti. Stiamo cercando di coinvolgere anche le persone con disabilità, almeno in alcune discipline".

"L’obiettivo è quello di presentare le peculiarità che la nostra zona può offrire per fare sport sano all’aria aperta – aggiunge il presidente dell’Unione Montana Mondolè Adriano Bertolino, in rappresentanza di tutti gli altri comuni coinvolti -. Sarà l’anno zero per questa manifestazione, che sicuramente intendiamo riproporre negli anni a venire".

Alle attività sportive verranno abbinate alcune esperienze culturali ed enogastronomiche per fare di OFF una vera vetrina per tutte le eccellenze del territorio.

L’inaugurazione si terrà sabato 11 maggio alle 17.30 in piazza Filippi a Villanova, dove verrà allestito uno spazio espositivo per le attività coinvolte nel progetto e interverranno importanti sportivi della zona.

Aggiornamenti e maggiori info sui canali social dell'Outdoor Free Festival.