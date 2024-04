A San Michele Mondovì una serata di teatro a sostegno al Canile Rifugio 281 con la Compagnia dell'Allegria

Il Canile Rifugio 281 è lieto di annunciare una serata speciale di sostegno e divertimento in collaborazione con la Compagnia Teatrale dell'Allegria. L'evento avrà luogo il 20 aprile 2024 alle 21 presso il Teatro Pecchenino in Via dei Caduti 2 a San Michele Mondovì.

La serata sarà coinvolgente grazie alla rappresentazione teatrale della commedia "I maneggi per maritare una figlia", portata sul palcoscenico con maestria e passione dalla Compagnia dell'Allegria. L'ingresso è LIBERO, tutte le offerte raccolte durante l'evento saranno devolute al Canile Rifugio 281 per sostenere i suoi preziosi ospiti pelosi e le iniziative volte al loro benessere. Una serata imperdibile per gli amanti della commedia.

Per info www.geassociazione.eu Info Tel 3478810065