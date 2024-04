Fuggono in macchina da Bagnolo Piemonte a Cavour: spari alle gomme per fermarli

Due ladri d’appartamento, dopo aver tentato un’effrazione in un appartamento a Bagnolo Piemonte, sono fuggiti a bordo di un’autovettura. Durante la fuga, i malviventi sono stati inseguiti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Saluzzo e inseguiti ad alta velocità fino a Cavour.

Qui, fra le province di Cuneo e Torino, sono stati intercettati dai militari della Compagnia di Pinerolo che hanno tentato di bloccarli.

I malfattori hanno tentato il tutto per tutto speronando in più occasioni l’automobile dei Carabinieri, costretti ad esplodere un colpo d’arma da fuoco contro il pneumatico dell’autovettura per interromperne la fuga.

I militari sono riusciti a bloccare i due presunti ladri e a metterli in arresto. È quanto successo nella mattina di martedì 9 aprile.

Dalla successiva perquisizione del mezzo sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dei due sospettati: false tessere di riconoscimento delle forze di polizia, lampeggianti di colore blu funzionanti, una radio Motorola e una targa falsa.

Ora sui due, un quarantacinquenne e un trentaduenne di etnia sinti, entrambi vecchie conoscenze delle forze di polizia, pesano gravi indizi di colpevolezza per “tentato furto” e “resistenza a pubblico ufficiale”: entrambi sono stati accompagnati in carcere presso la casa circondariale di Cuneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.