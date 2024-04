Il vero SOTTOCOSTO nell'auto, esiste?

Siamo stati colpiti, ad inizio mese, nell’ascoltare in una Radio locale una pubblicità delle Concessionarie Opel L’Automobile di Cuneo Borgo San Dalmazzo (in realtà le pubblicità affermava che offerte analoghe erano valide anche nelle sedi di Alba e di Fossano) in cui si parlava di un numero importante di vetture proposte “sottocosto”.

Le pagate meno di noi!, questo affermava lo spot Radio.

Per comprendere di più è necessario fare un passo indietro: ad inizio 2024 è stato un vero assalto; molti cuneesi, ma in generale molti italiani, si sono decisi a cambiare auto spinti dagli incentivi statali che in effetti hanno permesso di ottenere prezzi finali di assoluto interesse.

Purtroppo non tutti sono riusciti a finalizzare l’acquisto in tempo utile per molti motivi e, come sappiamo, al momento non c’è certezza di possibili nuovi incentivi statali che comunque, sulle vetture termiche, darebbero vantaggi soltanto a clienti

in possesso di vetture in rottamazione, motivo per cui, grande novità, Opel nel mese di aprile copre interamente l’importo degli incentivi con l’ecobonus “Opel per tutti”.

Grazie a questo, il mese in corso è un ottimo momento per cambiare auto o veicolo commerciale; un livello di affluenza in salone meno elevato rispetto ad inizio anno significa avere più tempo da dedicare ai clienti.

“Durante i primi due mesi dell'anno è stato quasi impossibile dedicare ai nostri clienti il tempo che siamo soliti dedicare” ci raccontano i responsabili del Team Vendite della Concessionaria Opel L’Automobile “Ciascun nostro consulente è solito proporre una consulenza personalizzata ad ogni cliente poichè riteniamo che l’acquisto di un’auto o di un veicolo aziendale vada gestito curando tutti i dettagli, dalla scelta del prodotto che si sta acquistando con la prova su strada alla scelta della modalità di pagamento.

Poterlo fare con una maggiore calma è senza dubbio un valore aggiunto”

Ma al di la di questo aspetto, importante e non da sottovalutare, quando si parla di un acquisto così importante, ciò a cui i clienti badano principalmente sono le offerte.

Affermare che sono disponibili auto e veicoli commerciali: benzina, diesel, ibridi o elettrici sottocosto fa sicuramente scalpore e deve essere spiegato.

“E’ molto semplice” continuano dalla sede Opel di Borgo San Dalmazzo, “per fare in modo di risultare appetibili e riuscire comunque a rispettare le nostre aspettative di vendita abbiamo deciso di mettere sul mercato, per ciascuna sede, un numero di auto e veicoli commerciali KM0, (ovvero auto che non hanno mai viaggiato su strada), ad un prezzo inferiore rispetto a quello da noi sostenuto per l’acquisto. E’ chiaro, che non possiamo applicare questa logica a tutti i nostri veicoli per cui ora più che mai vale la regola che chi arriva prima fa l’affare migliore. Terminati i numeri che ci siamo prefissati di vendere sottocosto torneremo alle offerte istituzionali che saranno comunque ottime come sempre ma non fuori dal normale come quelli delle vetture che abbiamo deciso di proporre sottocosto”.

Ci è quindi chiaro che questa politica riguarda auto e veicoli commerciali KM0 (che, ricordiamo, sono tutte auto che non hanno alcuna percorrenza su strada ed hanno esclusivamente la caratteristica di essere già state immatricolare) ma vorremmo capire come funziona invece se si decidesse, magari perchè si ha il desiderio di scegliere un particolare allestimento e colore non disponibile KM0, di acquistare un auto o veicolo commerciale nuovo, da immatricolare.

Grazie ai nuovi Ecobonus Opel ad Aprile gli incentivi sono garantiti a tutti…. “per esempio su una Opel Mokka nel mese di Aprile gli Incentivi Opel possono arrivare ad 7.000 €, per una Corsa a 5.200€, per una Crossland a oltre 9.000 €, tutto questo peraltro senza la necessità di una permuta o di una rottamazione ”

Tutto chiaro, ora abbiamo compreso perchè anche Aprile è un ottimo momento per l’acquisto di un’auto o di un veicolo commerciale Opel in provincia di Cuneo.