"Missa pro pace" nella chiesa di San Domenico ad Alba

Proposta ad aprile dello scorso anno a Dogliani nella Chiesa Parrocchiale dei S.S. Quirico e Paolo con grande successo di pubblico, la “Missa Pro Pace” composta da Daniele Carnevali per coro polifonico e banda risuonerà venerdì 19 aprile alle ore 21 nella suggestiva Chiesa di San Domenico ad Alba che ben si presta ad ospitare questo evento.

Protagonisti dell’evento il Coro Polifonico del Liceo Musicale “Leonardo Da Vinci” di Alba, organizzatore dell’evento, e la Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani.

Il concerto sarà aperto dal coro albese che, diretto da Sergio Daniele e accompagnato al pianoforte da Valter Protto, presenterà brani polifonici di sicuro impatto, cui seguirà l’esibizione della banda musicale doglianese che, sotto la direzione di Valerio Semprevivo, presenterà brani originali e trascrizioni caratterizzati da un’impronta classica quali una selezione un medley di Giacomo Puccini (di cui quest’anno ricorre il centenario della morte), la Danza Piemontese op. 31 n. 1 di Leone Sinigaglia e l’aria “Viva il vino spumeggiante” dalla “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

Infine, il gran finale con l’esecuzione congiunta dei due ensemble protagonisti della serata del tema “Hymn to the Fallen” di John Williams tratto dalla colonna sonora del film “Salvate il soldato Ryan” e appunto la “Missa Pro Pace” articolata in cinque movimenti (Kirie, Gloria, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei) Condurrà la serata Rosalba Giacchello.

Il concerto è ad ingresso libero.

Ulteriori informazioni sulla serata e più in generale sull'attività del"Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.it. dal quale si possono scaricare legalmente le registrazioni della banda e sull’omonima pagina Facebook. E’inoltre attiva una pagina su Youtube, dove è possibile ascoltare in streaming una selezione delle migliori esecuzioni.