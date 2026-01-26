Poesie e colori al pianoforte: Daklen Difato incanta la Sala Verdi dell’Apm

Un concerto intenso e raffinato ha inaugurato domenica 25 gennaio la Stagione Concertistica CONsonanTE 2025/26.

Il recital pianistico “Poesie e colori: il pianoforte in Francia tra ’800 e ’900”, ospitato nella Sala Verdi della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, ha visto protagonista il maestro Daklen Difato, accolto da un pubblico numeroso e partecipe.

La serata è stata introdotta dal musicologo Diego Ponzo, che ha guidato l’ascolto contestualizzando il programma e i linguaggi musicali proposti, ed è stata presentata da Cristiano Cometto, direttore della Scuola Apm, che ha sottolineato il valore artistico e formativo della rassegna.

Il programma ha messo in dialogo due grandi protagonisti della letteratura pianistica europea: Fryderyk Chopin e Claude Debussy.

Di Chopin, Difato ha eseguito pagine di grande lirismo “Polinaise-Fantasie op 61” e la “Sonata n. 1 op. 4” affrontate con un tocco elegante capace di restituire tutta la profondità espressiva del compositore polacco.

Il passaggio a Debussy ha aperto a un universo sonoro completamente diverso, fatto di colori, suggestioni e atmosfere sospese. Le note di “Images, série I" ed "Estampes” hanno dato vita a paesaggi musicali evocativi e ricchi di dettagli.

L’interpretazione di Difato ha convinto per maturità, controllo tecnico e consapevolezza stilistica. Il pianista ha saputo mantenere un equilibrio costante tra rigore e libertà espressiva, coinvolgendo il pubblico in un ascolto profondo e mai scontato.

A conferma dell’entusiasmo della sala, al termine del concerto il pubblico ha richiesto a gran voce due bis, che il maestro ha concesso con generosità, chiudendo la serata tra lunghi applausi e grande partecipazione emotiva.

La Stagione Concertistica CONsonanTE prosegue domenica 8 febbraio alle 21, sempre nella Sala Verdi della Scuola Apm, con il concerto dell’Ensemble Sinfonico Apm.

Protagonista Fabiola Tedesco (violino e concertatore), con un programma dedicato a musiche di Gaetano Pugnani e Wolfgang Amadeus Mozart.