 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 26 gennaio 2026, 18:53

Cuneo commemora l'eccidio di San Benigno

Lunedì 2 febbraio ricorre l’81° anniversario dell’Eccidio di San Benigno nel quale caddero 13 giovani vittime della violenza nazifascista

Cuneo commemora l'eccidio di San Benigno

Lunedì 2 febbraio 2026 ricorre l’81° Anniversario dell’Eccidio di San Benigno nel quale caddero 13 giovani vittime della violenza nazifascista.
Alle ore 10,30 è in programma la S. Messa in suffragio, presso la Parrocchia di San Benigno.
Al termine della celebrazione, dopo una breve sosta alla lapide che ricorda l’Eccidio, verrà deposto un omaggio floreale al monumento ai gloriosi Caduti di San Benigno, alla presenza del Gonfalone civico e delle Rappresentanze delle Organizzazioni Partigiane locali.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium