Lunedì 2 febbraio 2026 ricorre l’81° Anniversario dell’Eccidio di San Benigno nel quale caddero 13 giovani vittime della violenza nazifascista.
Alle ore 10,30 è in programma la S. Messa in suffragio, presso la Parrocchia di San Benigno.
Al termine della celebrazione, dopo una breve sosta alla lapide che ricorda l’Eccidio, verrà deposto un omaggio floreale al monumento ai gloriosi Caduti di San Benigno, alla presenza del Gonfalone civico e delle Rappresentanze delle Organizzazioni Partigiane locali.
lunedì 26 gennaio
Eventi | 26 gennaio 2026, 18:53
Cuneo commemora l'eccidio di San Benigno
Lunedì 2 febbraio ricorre l’81° anniversario dell’Eccidio di San Benigno nel quale caddero 13 giovani vittime della violenza nazifascista
