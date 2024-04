Oggi l'apertura del comitato elettorale di Marco Gallo a supporto del presidente Cirio

L'appuntamento è per le 18 di oggi, venerdì, a Cuneo in piazza Europa 22. A quell'ora sarà inaugurato il comitato elettorale di Marco Gallo, 55 anni, candidato per il consiglio regionale nella lista civica “Cirio presidente. Piemonte moderato e liberale” alle elezioni dell'8 e 9 giugno.

E al taglio del nastro ci sarà anche il governatore Alberto Cirio che, con un progetto che guarda alla società civile per andare oltre gli steccati ideologici, ha convinto l'ex sindaco di Busca a scendere in campo.

Con Cirio interverrà alla cerimonia Enrico Costa, commissario in Piemonte di Azione, il movimento del quale da un anno e mezzo fa parte Gallo, e uno dei sostenitori dell'operazione dall'impronta marcatamente civica che ha dato vita alla lista per Cirio.

Dice Marco Gallo: "Venerdì comincia il conto alla rovescia verso il giorno del voto. Noi lavoriamo per l'obiettivo da mesi con incontri e passaggi sui social, ma l'apertura della sede rappresenta un momento significativo. Perché avere uno spazio fisico dove poter incontrare i cuneesi, discutere con loro dei sei punti chiave del mio programma per dare nuovo slancio alla Provincia dall'aula del consiglio regionale è un passo in più. Anche al tempo di Internet credo resti importante trovarsi in presenza a discutere di che cosa si può fare per rendere il nostro territorio ancora più competitivo ed attraente. Per questo organizzeremo workshop, dibattiti e altri eventi per dare forma a quel che sosteniamo nello slogan che abbiamo scelto: la differenza nel fare. Perché vogliamo dare ai cittadini messaggi concreti, non promesse che durano il tempo di una campagna elettorale".