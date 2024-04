Treiso saluta dopo 35 anni il dottor "Beppe" Fenocchio

L’amministrazione comunale, un gran numero di cittadini treisesi e non hanno voluto “salutare” e ringraziare il dott. "Beppe" Fenocchio, che per 35 anni ha prestato il suo servizio di medico di famiglia alla comunità treisese e in diversi paesi limitrofi. E ora si godrà la meritata pensione.

Afferma il sindaco Andrea Pionzo: "Insieme ai suoi familiari visibilmente commosso, con l’importante presenza del governatore piemontese Alberto Cirio - peraltro mutuato del dott. Fenocchio, abbiamo potuto concretizzare un momento semplice di ringraziamento ma ricco di emozioni e soprattutto di vera amicizia".