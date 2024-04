Gli EcoVolontari sono scesi in campo anche per la Fiera di Primavera

Si chiude il fine settimana dedicato alla 63^ edizione della Fiera di Primavera di Mondovì che ha registrato un record di presenze.

Per consentire di avere sempre un percorso pulito e accogliente, come per le altre manifestazioni cittadine, sono scesi in campo gli EcoVolontari che, nelle due giornate, hanno effettuato e garantito un puntuale e preciso di pulizia cestini pubblici, presidio isole ecologiche, pulizia dei piccoli rifiuti gettati a terra.

"Abbiamo trovato una fiera molto più pulita rispetto agli altri anni, nonostante l’alto afflusso di pubblico - spiega Roberto Turco, responsabile gruppo EcoVolontari della Città di Mondovì - "Speriamo in una continua e costante coscienza civica e rispetto ambientale da parte dei cittadini e frequentatori delle manifestazioni”.