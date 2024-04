Giovani Democratici del Piemonte: presentate le candidature alle prossime elezioni

Nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, si è svolta la direzione regionale dei Giovani Democratici del Piemonte.

In questa occasione sono state presentate le candidature dei e delle oltre venti giovani democratici candidati alle elezioni amministrative, così come sono intervenute le tre giovani candidate alle elezioni regionali: Simona Paonessa nel collegio di Vercelli, Noemi Agosti nel collegio di Alessandria, e Federica Sanna nel collegio di Torino.

La direzione regionale ha anche approvato con grande entusiasmo la proposta di candidatura di Elena Accossato, 29 anni - segretaria regionale dei Giovani Democratici del Piemonte - alle elezioni europee di giugno, unita a quella di Brando Benifei - euro parlamentare e capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo.

“Sono molto contento della candidatura della vostra segretaria regionale alle elezioni europee, che come Partito Democratico del Piemonte appoggeremo e sosterremo” ha dichiarato Domenico Rossi, segretario regionale del Partito Democratico piemontese.

“Sono molto onorato di avere il supporto, come nelle precedenti elezioni europee, dell'organizzazione giovanile del nostro partito piemontese: in questi anni ho lavorato per dare sostegno e visibilità alle battaglie di una generazione che ha bisogno di risposte concrete. Il Parlamento Europeo ha bisogno di volti giovani, insieme ad Elena possiamo fare costruire una campagna elettorale stimolante, lungo le tre regioni” è intervenuto Brando Benifei, oggi capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo.

“Ringrazio i Giovani Democratici per il documento e per il sostegno, ringrazio anche Mimmo Rossi Brando Benifei e Gianna Pentenero per le parole. Sono contenta che come giovanile possiamo sostenere tre giovani donne nella corsa al consiglio regionale. Io sono onorata di potermi mettere a disposizione di questo partito e di questa giovanile per un Europa unita federale e giusta.” ha così concluso Elena Accossato, segretaria regionale dei Giovani Democratici del Piemonte.