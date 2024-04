Stagionali della frutta, dieci comuni firmano il protocollo con capofila Saluzzo

Venerdì 12 aprile in Prefettura a Cuneo è stato firmato il Protocollo sull'accoglienza degli stagionali della frutta. Si tratta di un accordo "volontario" tra enti, giunto al quinto anno, a cui aderiscono dieci Comuni sugli oltre 30 del Distretto frutticolo della Granda che va dai confini con Cuneo e dalla bassa Maira fino a Barge e Bagnolo. Oltre a Saluzzo sono Manta, Verzuolo, Costigliole, Lagnasco, Scarnafigi, Savigliano, Cuneo, Busca e Tarantasca.



Nel tempo si è organizzata una rete di strutture per l'accoglienza diffusa da oltre 250 posti totali. La firma rinnova l'intesa in vista della stagione di raccolta 2024.



Il progetto è stato redatto dalla Regione ed è finanziato dallo Stato e dall'Unione europea. Il Comune di Saluzzo coordinerà come negli scorsi anni le accoglienze diffuse.



“Ci facciamo volentieri carico dell’anticipo delle spese perché comprendiamo le difficoltà delle cooperative sociali e dei Comuni più piccoli: loro ci aiutano da anni nel tentativo di risolvere i problemi legati all’accoglienza dei lavoratori stagionali, è giusto che un Comune più solido e strutturato si faccia carico di sostenere il sistema” dice il sindaco Mauro Calderoni.



Nuove riunioni tecniche degli aderenti al Protocollo, nelle prossime settimane, stabiliranno le modalità pratiche delle accoglienze diffuse, il numero di posti, le date di apertura e chiusura.