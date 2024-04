“Un viaggio di scoperta e creatività: CONtalento ti sorprende ancora!”

Il 4 aprile, CONtalento ha aperto le porte alla creatività con l’evento “Dare forma alle idee”. I nostri giovani talenti hanno avuto l’opportunità unica di lavorare con materiali innovativi realizzati con stampe 3D o di recupero e di esplorare l’arte della calcografia sotto la guida esperta di Alessandro Marcon del FabLab di Cuneo. L’entusiasmo e la passione hanno trasformato l’incontro in un laboratorio di idee, dove la creatività ha preso forma tra le mani dei partecipanti.

Immersi nella storia affascinante dei Fablab e nella scoperta di come hanno rivoluzionato il mondo, l’ora dedicata a plasmare le idee è volata: è stato appassionante vedere come i nostri ragazzi se la sono cavata immersi in un mare di creatività.

Grazie ai nostri partecipanti che hanno accolto con entusiasmo l’officina di Alessandro Macron, abbiamo vissuto momenti indimenticabili. La curiosità e la voglia di fare hanno reso questa esperienza unica e speciale. La nostra ultima sessione è stata un trionfo di creatività e manualità. Un’ora di esperimenti e scoperte ha acceso l’entusiasmo dei giovani, sfidandoli a superare i propri limiti. Questa attività ha suscitato grande interesse e desiderio di esplorare nuovi orizzonti.

La sessione ha offerto non solo un tuffo nella storia dei Fablab, ma anche un’occasione per mettere alla prova abilità creative e manuali. I feedback di questa ora di creatività sono stati straordinari: i ragazzi hanno espresso grande curiosità e desiderio di continuare questo viaggio di scoperta.

CONtalento, il viaggio

CONtalento è un percorso di crescita e conoscenza. Per mantenere vivo il collegamento tra le varie tappe, Federico Campanella ha raccolto impressioni preziose sul primo incontro “Il Talento di… Squadra” con Liano Petrelli, offrendo ai ragazzi l’importante occasione di poter esprimere il proprio parere senza limiti e condizionamenti. Come protagonisti del viaggio, la loro voce è fondamentale. Dopo l’attività pratica, fulcro centrale dell’incontro, il gruppo si è dedicato alla creazione del viaggio dell’8 giugno. Guidati da Silvia Allochis, i ragazzi hanno identificato i loro viaggi ideali e si sono confrontati e conosciuti. Ma soprattutto, hanno “viaggiato dentro di loro” cercando le risposte alle grandi domande che spingono una persona a viaggiare e anche sul significato stesso di “viaggio”.

Come sempre, alla conclusione dell’incontro sono stati timbrati i passaporti dei viaggiatori per convalidare la presenza a questa meta e sono stati emessi i biglietti per il prossimo e spassosissimo incontro di giovedì 18 aprile, che verrà condotto da Corrado Gerbaudo, in arte Clown Arturo. L’intento è quello di esplorare tutti insieme il concetto di creatività per comprendere come e dove usarla nella vita di tutti i giorni e nel valorizzare i propri talenti. L’incontro sarà articolato dall’alternanza di dialoghi di gruppo ed esercizi teatrali propedeutici allo sviluppo della creatività per imparare a riconoscerla, a valorizzarla e utilizzarla in diversi contesti.

Prossima destinazione: 18 aprile!

Non fermarti qui! Il viaggio di CONtalento prosegue con un nuovo appuntamento imperdibile il 18 aprile. Hai già effettuato il check-in per la prossima meta: “La creatività… è necessaria?” Ti aspettiamo! Preparati a un incontro all’insegna del divertimento! Questo è il momento di esprimere te stesso e di scoprire le tue potenzialità.

Prenota ora il tuo posto per il 18 aprile!

“Il viaggio di CONtalento continua: La creatività… è necessaria?” Assolutamente sì, e ti aspettiamo per dimostrarlo! I posti sono limitati, quindi non perdere tempo: iscriviti ora e preparati a vivere un’avventura che ti accompagnerà per tutta la vita.

Iscriviti qui e inizia il tuo viaggio creativo!

Scopri di più e iscriviti per assicurarti un posto in prima fila nel prossimo entusiasmante capitolo di CONtalento. Ti aspettiamo! https://contalento.leonardo-arte.it/#iscriviti