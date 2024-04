Savigliano pronta a celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione

Savigliano torna a celebrare il 25 aprile, 79° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo. Il giorno esatto della ricorrenza, alle 9, sarà celebrata presso la Chiesa di Sant'Andrea una Messa in suffragio dei caduti e dispersi in tutte le guerre.



Al termine della Celebrazione, vi sarà la composizione del corteo, accompagnato dal complesso bandistico Città di Savigliano, che alle 9.45 arriverà presso l'Arco di piazza Santarosa. Lì vi sarà la deposizione di una corona e l'esecuzione di brani patriottici, a cura del complesso bandistico “Città di Savigliano” e del coro ANA “Rino Celoira” del gruppo Alpini di Savigliano.



A seguire, alle 10.15, ci si sposterà in piazza Nizza, presso il Monumento alla Resistenza, per l'Alzabandiera, la deposizione di corone e l'esecuzione di canti in onore dei Partigiani. La Commemorazione ufficiale si terrà invece alle 10.30 presso la Sala della Crosà Neira. A tenerla, Silvia Olivero – responsabile del Museo Civico – Archivio Storico e Gestione Fondi Storici – che parlerà dei “10 anni di Aurora: voci, visi e racconti da un progetto sulla memoria della Resistenza saviglianese”.



Anche quest'anno, nelle celebrazioni saviglianesi per il 25 aprile, saranno protagonisti i bambini. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo “Santorre di Santarosa” addobberanno infatti le lapidi con fiori da loro preparati. I bimbi delle classi 5ªA e 5ªB del Santarosa si occuperanno del Sacrario dei Caduti presso il Cimitero e del Monumento alla Resistenza in piazza Nizza. I piccoli della scuola dell'infanzia “Gullino” adorneranno invece le Lapidi dei partigiani Barberis e Chiarofonte in piazza Santarosa.



Il cartellone di appuntamenti 2024 per la Festa della Liberazione a Savigliano prevede anche un'iniziativa di carattere culturale, che prenderà il via sabato 20 aprile. Alle 16.30, presso il Museo Civico – Gipsoteca, sarà inaugurata “Ribelli al confino”, una mostra itinerante dedicata alla storia del confino politico durante il regime fascista. All'allestimento – ideato dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, con la consulenza storica di Anthony Santilli – si affianca l'omonimo fumetto disegnato da Maurizio Ribichini.



La mostra sarà aperta dal 21 aprile al 5 maggio (il sabato dalle 15 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, giovedì 25 aprile dalle 15 alle 18.30 e mercoledì 1° maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). «I ragazzi e le ragazze delle scuole potranno visitare la mostra su prenotazione in settimana – spiegano dal Museo –. E riceveranno una copia omaggio del fumetto».



L'allestimento vede la collaborazione dell'Anpi, sezione di Savigliano, dell'Istituto Storico Resistenza di Cuneo e dell'Associazione Nazionale Prigionieri Politici Italiani Antifascisti, sezione di Cuneo.



«Tutta la cittadinanza saviglianese è invitata a partecipare agli eventi del 25 aprile – afferma il sindaco Antonello Portera – . Per celebrare una pagina fondamentale nella storia del nostro Paese e onorare la memoria di coloro che ci hanno regalato la libertà, con il prezzo della vita».