Malore fatale per un 69enne di Boves: muore nel castagneto in cui stava lavorando

Nella giornata odierna i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese della squadra di Cuneo sono intervenuti per recuperare un 69enne residente a Boves, deceduto presumibilmente a causa di un malore mentre curava il proprio castagneto nei pressi di località Pasturone, nel medesimo comune.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 da un parente che si trovava con lui. Sul posto è intervenuta una squadra a terra del Soccorso Alpino che ha raggiunto l'infortunato trovandolo al suolo privo di conoscenza.

Subito si sono iniziate le manovre di rianimazione cardiocircolatoria mentre dalla centrale operativa si decideva di inviare il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

L’équipe a bordo dell'eliambulanza ha proseguito le manovre di rianimazione finché è stato possibile soltanto constatare il decesso dell'uomo.

In attesa dell'autorizzazione alla rimozione da parte del magistrato, la salma è stata affidata ai Carabinieri e in seguito recuperata dai soccorritori via terra.