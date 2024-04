Intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, presenti con tre squadre, per l’incendio ad una caldaia di un’abitazione in via Prato Francia, a Bernezzo.

Sul posto stanno operando uomini giunti con due mezzi dalla sede operativa del capoluogo, con in supporto un altro da Busca.

Nell'incendio non risultano persone coinvolte.

Le fiamme, seppur non completamente spente, dovrebbero comunque essere sotto controllo.