Donato un defibrillatore automatico alla residenza per anziani Casa Famiglia di Cuneo

L’associazione Fai entrare il sole nelle Case di riposo, ha consegnato alla Casa Famiglia di Cuneo un defibrillatore automatico.

“È una attrezzatura indispensabile - spiega il segretario della onlus Antonello Cravero -, per intervenire in emergenza in caso di arresto cardio respiratorio degli ospiti residenti ed assistiti nella struttura”.

Alla consegna, oltre al segretario Cravero, erano presenti il direttore della struttura Luca Belvolto, la direttrice sanitaria dottoressa Sara Severini e il volontario dell’associazione Fai entrare il sole Mario Gadaleta.

“Il defibrillatore - conclude Cravero - è stato donato in memoria di Olga Iberti, per questo rivolgo, come segretario dell’associazione, un grazie sentito ad Emilia Iberti e al marito Franco Maccario per il prezioso contributo”.