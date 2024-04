Limone Piemonte, salvo il liceo sportivo. Riberi: “Un’eccellenza strategica per il futuro dei nostri atleti”

Ufficialmente salvo per l’anno scolastico 2024-2025 il liceo economico statale a curvatura sportiva “De Amicis” di Limone Piemonte: gli iscritti – che fino a un mese fa erano soltanto sette, troppo pochi per poter assicurare la riapertura delle attività – sono raddoppiati, raggiungendo quota quattordici unità.



A darne notizia ieri (martedì 16 aprile) il sindaco di Limone Massimo Riberi, che ha ricevuto conferma della cosa dal senatore Giorgio Maria Bergesio.

In un mese raddoppiati gli iscritti

Come detto fino a un mese fa le prospettive di riapertura della sezione limonese del liceo per il prossimo anno scolastico erano tutt’altro che rosee. Tanto da portare l’amministrazione comunale a lanciare una vera e propria “chiamata alle armi” nei confronti della popolazione locale, con l’obiettivo di incrementare le iscrizioni.



Durante un partecipato incontro in municipio tanti genitori degli attuali iscritti avevano paventato da parte della dirigenza scolastica ben precise azioni volte a scoraggiare le adesioni alla sezione, e in generale una scarsa volontà nel potenziarla e indicarla come opzione ai futuri iscritti nelle attività di orientamento scolastico.



Da settembre sarà anche attivo il Convitto ristrutturato, dedicato ai ragazzi fuori sede iscritti al liceo.

Riberi: “Obiettivo raggiunto. Grazie a chi ci ha creduto”

“Dopo tanta fatica, abbiamo ottenuto il nostro risultato – ha commentato Riberi - . Ci tengo a ringraziare il ministro Valditara per l’aiuto concreto che ci ha dato nella riattivazione della prima classe, il senatore Bergesio per l’impegno profuso nel mantenere i contatti con il Governo e per il costante confronto con il Ministro, il presidente Alberto Cirio e il consigliere regionale Bongioanni per aver impegnato la giunta regionale a richiedere l’autorizzazione alla deroga per l’apertura e, infine, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti per l’autorizzazione effettiva”.



“Il nostro liceo è un eccellenza, fucina di grandi talenti sportivi e trampolino di lancio verso lauree in svariate facoltà, un vero fiore all’occhiello – ha concluso Riberi - . Una struttura d’importanza cruciale per il futuro dei nostri atleti: vorremmo continuasse a vivere, e si aprisse ancor di più ad altre attività sportive”.