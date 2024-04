Riduzione orarario distributore h24 Mondovì, il centro destra: "Grazie al gestore e all'amministrazione per aver ascoltato i cittadini"

"Siamo soddisfatti che l’iniziativa intrapresa dai cittadini, di cui ci siamo fatti portavoce abbia avuto un buon risultato": così i consiglieri comunali del Centro-destra di Mondovì Enrico Rosso, Rocco Pulitanò e Carlo Cattaneo a seguito della notizia riportata da alcuni organi di stampa secondo la quale il distributore automatico di bevande di corso Italia chiuderà in orario serale, per tutta la settimana e non solo nei week-end.

"Nei giorni scorsi infatti – proseguono i consiglieri – un gruppo di cittadini, residenti ed esercenti del rione Altipiano, avevano proposto una raccolta firme che ha raccolto oltre 150 adesioni per sollecitare una soluzione agli annosi problemi di ordine pubblico nell’area del distributore automatico, con schiamazzi notturni e disturbo alla quiete pubblica fino a tarda ora. Chiedendoci di farci appunto da portavoce presso l’Amministrazione comunale per far pervenire la richiesta".

Un problema che si potraeva da lungo tempo e verso il quale oggi sembra esserci una soluzione:

"Ci auguriamo – aggiungono Rosso, Pulitanò e Cattaneo – che la chiusura del distributore avvenga ad un orario funzionale per evitare i problemi di disturbo alla quiete pubblica, ad esempio non oltre le 22".

"Ringraziamo i proprietari del distributore – concludono – per aver capito le esigenze della popolazione e la delicatezza del tema; e ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver dato ascolto e dimostrato sensibilità alla voce dei cittadini che si sono rivolti al Centro-destra".