Venerdì si inaugura la biblioteca rinnovata di San Damiano Macra

Una rinnovata biblioteca prende l’avvio in val Maira a San Damiano Macra e vedrà la sua inaugurazione nel pomeriggio di venerdì 19 aprile. I locali che ospitano circa 800 libri sono ubicati in via Roma 2D al piano terra della sede comunale; “Le porte dell’immaginazione” è la denominazione della Biblioteca.

Il Comune ha sostenuto il percorso per ridare fruibilità a questo patrimonio culturale, in particolare per i ragazzi della locale scuola che ne hanno scelto il nome e all’intera popolazione dopo anni di chiusura.

La biblioteca partirà grazie all’apporto anche di un gruppo di volontari che sta lavorando in sinergia con la ProLoco di San Damiano e le associazioni locali per creare un luogo attrattivo collegato alla vita della comunità. Un luogo quindi dove consultare e prendere in prestito libri e pubblicazioni in modo tradizionale ma non solo. Lo spirito che anima Le porte del’immaginazione ha coinvolto persone di varie età ed esperienze e sono nate proposte che guardano al paese e al territorio di valle.

E l’idea della “Biblioteca Aperta” si è concretizzata nella volontà di offrire a San Damiano una volta al mese incontri allargati alla cittadinanza secondo due filoni tematici: “i saperi locali” raccontati come nelle antiche veglie e “gli scrittori da fuori” invitati a presentare i propri libri.

Le prime di queste date, che seguiranno l’apertura della biblioteca, sono in calendario venerdi 17 maggio alle 21 presso salone parrocchiale “Erbe e Fiori di qui” a cura di Barbara Tommasini, sabato 1 giugno ore 18 presso arena via Torretta presentazione libro “Troppo leggera per volare” Edizioni Primalpe con l’autrice Annadamari Fracchia dialogherà la Prof.ssa Donatella Signetti, sabato 15 giugno pomeriggio in occasione della Festa Patronale di Sant’Antonio “Biblioteca a porte aperte”. La rassegna proseguirà a luglio con un incontro sugli 80 anni dai tragici fatti in valle del 30 luglio ’44, ad agosto con uno spazio a tu per tu coi musicisti partecipanti a Musica in Cammino, a settembre con un momento di approfondimento sui Fratelli Zabreri Maestri Scalpellini del XV sec. e ad ottobre con una iniziativa collegata alla Festa dell’Autunno - Fiera di Quatre.

Tornando alla giornata inaugurale di venerdì 19 aprile l’appuntamento è per le ore 17 per il truccabimbi e un momento di merenda per i bimbi presso il salone parrocchiale in compagnia della “Cruss Russ Band”. Alle 18 nei locali della Biblioteca è previsto il taglio del nastro alla presenza delle autorità e la cerimonia di apertura ufficiale, per proseguire successivamente con l’intrattenimento musicale e il rinfresco. Per tutto il pomeriggio sarà possibile effettuare l’iscrizione e il ritiro della tessera della Biblioteca.

Per informazioni e contatti: bibliotecasandamianomacra@gmail.com