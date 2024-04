A Saluzzo le “Luci alla ribalta”, il concerto dedicato a Battisti e Dalla per i 25 anni dell’Airone Odv

In occasione del 25esimo anniversario della nascita dell’associazione L’Airone ODV di Manta, un papà volontario storico dell’associazione, insieme ad un gruppo di amici, ha dato vita alla realizzazione del concerto “Luci alla ribalta” dedicato a due artisti italiani, Lucio Dalla e Lucio Battisti, che hanno con la loro opera di cantautori illuminato menti e cuori, raccontano dall'Associazione.

Si tratta di un viaggio emozionale dentro la loro musica attraverso suggestioni, immagini e parole in collegamento con la storia di persone, bambini, genitori volontari che nei 25 anni si sono incontrati ed hanno cambiato il viaggio di sé stessi e degli altri.

Nel testo della canzone “Emozioni” la frase “seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare” ben realizza il viaggio dell’Associazione in questi 25 anni. Questa storia e le prospettive future saranno il leitmotiv che i volontari vogliono trasmettere al pubblico in un incontro di “emozioni” che diano la motivazione a proseguire il volo.

Sarà il raccontare le storie dei protagonisti di ieri e di oggi a creare un filo sottile tra l’essere spettatori odiventare protagonisti a fianco di chi vive ogni giorno la fragilità e il bisogno di essere compreso edaccompagnato.

In scena a ricordare i "due Luci" saranno Roberto Territo e Eleonora Lerda ( voci), Andrea Miolano, Oddone Capato (chitarre), Elso Peirano (tastiere) Luigi Fina (pianoforte), Luca Giraudo (basso) Silvano Dao ( batteria), Pier Giacomo Audisio (fonico).

Lo spettacolo è in programma venerdì 19 aprile al Teatro Magda Olivero (ore 21) a Saluzzo (via palazzo di città) come fulcro delle attività dell’associazione che coinvolgono oltre al bacino saluzzese il territorio di riferimento del Consorzio Monviso Solidale e di parte della Provincia di Cuneo.

L’ingresso è libero in quanto la serata è sostenuta dal Centro Servizi del Volontariato di Cuneo e con il patrocinio gratuito del comune di Saluzzo.

Le offerte raccolte saranno a sostegno dei progetti dell’Associazione.

Per info www.aironemanta.it info@aironemanta.itTel 0175062985.