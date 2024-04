Bra, primavera a km zero al Mercato della Terra di domenica 21 aprile

Il vero km 0 arriverà a Bra il prossimo 21 aprile, quando i produttori del Mercato della Terra ritorneranno con le loro storie, i prodotti, i sapori e i profumi della terra.

Nella pregevole area che si spinge sotto l’ala di corso Garibaldi, ogni terza domenica del mese, dalle 8 alle 17 si propone un’esposizione aperta non solo come spazio commerciale, ma come luogo di diffusione di una nuova cultura del cibo.

Le novità di questo mese sono illustrate sulla pagina Facebook del Mercato della Terra di Bra: «Torna l'orto didattico, nel quale i partecipanti potranno mettere le mani nella terra per trapiantare la propria piantina, da portare a casa e vedere crescere. Attività pensata ad educare i bambini (e non solo) per tornare a dare la giusta importanza all'agricoltura. Vi aspettiamo! Azienda Agricola L'Elfo torna con i suoi ottimi e gustosi asparagi. Azienda Agricola L'Cravè propone, laboratorio didattico, le sue robiole di capra al basilico, dell'Azienda Agricola Pomona, che produrrà in diretta il suo favoloso pesto e, a seguire, la degustazione».

L’evento sposa la filosofia Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori, attraverso una giornata-evento, scandita dalle prelibate eccellenze della zona.

Sui banchi si possono così trovare cibi buoni (per il palato), perché arrivano sulla tavola senza intermediari, evitando lunghi viaggi e mantenendo intatta la loro freschezza e stagionalità; puliti (per l’ambiente), perché ottenuti con i criteri di agricoltura biologica e in modo sostenibile, seguendo una linea di trasformazione scevra da ogni utilizzo di sostanze nocive e senza residui tossici; giusti (per la società), perché venduti ad un prezzo che rappresenta una retribuzione corretta del lavoro dei produttori e che, allo stesso tempo, è accessibile a tutti.

L’assortimento è garantito con una ricca vetrina di prodotti, dove gusto, benessere e rispetto ambientale coesistono, ispirando un’attenzione alla sostenibilità alimentare e produttiva. Perché non c’è un altro pianeta, ricordiamocelo.