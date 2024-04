Busca guarda al futuro: conclusi gli incontri di dialogo in vista delle prossime amministrative

Ieri sera, sono terminate gli incontri di dialogo con i cittadini buschesi organizzate dall’associazione Busca guardalfuturo in vista delle elezioni amministrative di inizio giugno 2024.

Scopo delle serate, come nella precedente tornata elettorale, trarre spunto direttamente dai cittadini per la redazione del programma elettorale della lista ‘Ezio Donadio sindaco’.

Si ricorda che la prima serata ha avuto luogo mercoledì 3 aprile u.s. e le proposte sono state relative a problematiche e possibili soluzioni inerenti il ‘Territorio e lavoro’ con l’esposizione di interessanti spunti.

In particolare, da più parti è stato chiesto una salvaguardia dell’ambiente per le generazioni future e, non ultimo, la ricerca di reali soluzioni per il contenimento delle acque d’irrigazione anche mediante la realizzazione di piccoli invasi.

Ieri sera, martedì 16 aprile, invece la discussione ha riguardato ‘Servizi e Persone’. Numerosi gli spunti ricevuti e, in particolare, l’attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale, viabilità, ambiente nelle sue forme più ampie e varie, ed alla necessità di attivazione di politiche sociali ed abitative; le prime rivolte agli anziani le seconde agli under 35.

Nelle due serate, inoltre, sono stati illustrati i risultati inerenti il sondaggio, in forma anonima, organizzato dalla nostra associazione ed in funzione sino a fine aprile al seguente link: https://forms.gle/gUthY6risphY2fim7



Le risposte che ne deriveranno saranno riassunte e conglobate, per sommi capi, in linee del programma elettorale. La serata ha visto anche luna breve presentazione dei candidati della lista “Ezio Donadio Sindaco”.



Giovedì 9 maggio alle ore 21 allo Spazio Incontri Porta Santa Maria ci sarà la presentazione ufficiale della lista e del programma ai cittadini, cui faranno seguito diversi incontri serali nelle frazioni e quello di fine campagna elettorale previsto per giovedì 6 giugno.

In foto da sinistra:Franco MIGLIORE, 63 anni, pensionato; Maddalena SADONIO, 23 anni, coadiuvante agricolo; Paolo COMBA, 42 anni, impiegato, consigliere uscente; Maria Chiara GIUSIANO, 54 anni, impiegata, consigliere uscente; Bruna PASQUALE, 45 anni, impiegata; Enrico GALLO, 49 anni, avvocato; Giovanni CISMONDI, 33 anni, libero professionista; Gian Franco FERRERO, 64 anni, imprenditore, consigliere uscente; Bruno Luigi OLIVERO, 43 anni, manutentore elettrico; Ezio Donadio, 66 anni, pensionato, ex-dirigente Bitron, assessore uscente, candidato sindaco; Lucia ROSSO, 45 anni, insegnante scuola secondaria, assessore uscente; Mario COLOMBANO, 47 anni, panettiere; Diego BRESSI, 53 anni, tecnico commerciale, assessore uscente; Beatrice AIMAR, 27 anni, insegnante scuola primaria, assessore uscente; Marco GOLLÈ, 41 anni, agricoltore, consigliere uscente; Alessia SARALE, 31 anni, avvocata; Serena POMERO, 30 anni, impiegata.