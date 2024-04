Regionali, il centrosinistra inizia il suo viaggio attraverso la sanità. Pentenero: "Visioni molto diverse tra le due coalizioni"

Il tour è iniziato questa mattina, lunedì 29 aprile, presso l'ospedale Santa Croce di Moncalieri, struttura che conta un passaggio annuo di circa 50 mila pazienti, ospedale sul quale l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Montagna lamenta molte criticità, soprattutto legate alla questione del futuro ospedale unico dell' Asl To5 , che verrà edificato a Cambiano e non più a Vado, come previsto inizialmente.

" Senza sedersi da nessuna parte, ma facendo tanti passi per raccogliere le idee dei piemontesi e delle piemontesi, sono pronta e siamo pronti a iniziare il viaggio - afferma Gianna Pentenero - Apriamo un punto di ascolto per capire come siano cambiate le esigenze della salute dei piemontesi e le piemontesi. "

"Su questa struttura non esiste un piano sanitario, in questo territorio gli studi hanno dimostrato visioni diverse tra i due schieramenti politici - continua la candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra - se da un lato c'è la retorica dell'aumento dei posti letto, sappiamo che le liste di attesa sono percepite come ancora troppo lunghe. Sappiamo che non basta posare le prime pietre dei nuovi ospedali, ma occorre terminarli e poi renderli operativi."

Montagna: "Struttura inadeguata, è cambiato il mondo"

"Quando era stato immaginato nel 1904 l'ospedale non aveva bisogno di aree parcheggio, oggi però è totalmente inadeguato perché il mondo è cambiato - ha dichiarato il sindaco di Moncalieri Montagna, accompagnato dalle sue consigliere comunali (e candidate alle prossime regionali) Silvia Di Crescenzo e Laura Pompeo - Nel 2015 avevamo votato un documento all'unanimità per chiedere un ospedale nuovo. La giunta Chiamparino stava per realizzare questa richiesta, nel 2018 avevamo proposto 7 aree, inoltre avevamo anche le risorse per la costruzione. Ma la giunta Cirio non ha creduto in questo progetto, o forse non ha voluto sostenere iniziative di amministrazioni del centrosinistra." Prossime tappe Chivasso e Orbassano