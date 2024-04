Elezioni, Ouerrat Hamza e Sabina Mao nella lista di OrmeAttiva

Si svelano altre due componenti della lista OrmeAttiva, a sostegno della candidatura di Alberto Bottero per le prossime amministrative di giugno.

Oltre a Federica Fiorentino, Antonella Pelazza, Antonio Celia, Cristina Olivotto, Matteo Dani e Diego Odello ci saranno:

Ouerrat Hamza, nato a Ceva, 28 anni residente a Ormea.

"Lavoro a Garessio presso Eagle s. c., ho vissuto all'estero per 5 anni e sono rientrato ad Ormea con voglia e necessitá di fare qualcosa per il paese. Ormea mi ha dato molto nella vita ed é ora di ridare qualcosa a cambio. Sono affezionato alla zona e alle persone del posto. Ormea mi ha connesso con la natura e con tutto ció che la circonda. Spero di avere un futuro con la mia famiglia qui. Con il Gruppo OrmeAttiva vedo la possibilità di costruire qualcosa di concreto per il futuro della vallata e della cittá in cui vivo."

Sabina Mao, nata a Sanremo, classe 1963. Ex funzionario comunale responsabile degli uffici: commercio, polizia amministrativa, turismo, sport, cultura, biblioteca. Attualmente in pensione. Sposata, madre di due figli, amante della lettura e delle attività sportive all’aperto.

“Il mio cognome rivela le mie origini: mio papà, i nonni paterni, i bisnonni, sono nati e vissuti a Eca; sono quindi profondamente legata a questa terra. La mia casa è a Vacieu, una piccola borgata a 1.000 metri circondata da boschi e montagne, dove con mio marito coltiviamo l’orto e ci prendiamo cura del frutteto autoctono, eredità spirituale di mio papà.

Ho lavorato con impegno e passione e ora vorrei condividere i miei trent’anni di esperienza amministrativa nel settore delle attività economiche e del turismo con la città di Ormea e i suoi cittadini.

Il mio impegno sarà anche rivolto a far sì che questo angolo di territorio della Val Tanaro possa essere vissuto in tutte le stagioni dell’anno, considerando le opportunità che è in grado di offrire: dall’escursionismo ai giri in bicicletta, dalla corsa nei boschi alle ciaspolate sui monti, dall’arrampicata alla speleologia, dalla fotografia dei fiori alpini alla degustazione delle specialità culinarie locali. E questo è solo l’inizio!”.