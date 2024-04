"La nostra Dogliani": il sindaco uscente Ugo Arnulfo presenta lista e candidati

Sulla linea dell’impegno dei 5 anni di amministrazione che si stanno per concludere, il sindaco uscente Ugo Arnulfo presenta la rinnovata lista “La Nostra Dogliani” e i suoi componenti.

“In riferimento al lavoro fatto e all’impegno a servizio della comunità doglianese profuso in questo mandato, la Lista ‘la Nostra Dogliani’ da me guidata si propone di proseguire all’insegna della continuità dell’operato, con nuovi elementi all’interno del gruppo, che condividono il progetto e portano nuove idee e professionalità”, spiega il candidato sindaco Arnulfo –. Il nostro gruppo è formato da persone mature che portano con sé esperienza amministrativa e professionale, così come competenze diverse e complementari. Inoltre, ho accolto con piacere l’entusiasmo di alcuni giovani candidati che hanno voluto mettersi a disposizione del paese. Siamo un gruppo con nuova linfa: davvero uniti da un intento comune per consentire ai progetti già avviati di essere portati a termine, così come a nuove progettualità di essere poste in essere”.



Ecco i candidati della “La Nostra Dogliani”

Ugo Arnulfo, anni 62 - Imprenditore Artigiano, Vicepresidente Nazionale Carpenterie Meccaniche Confartigianato, Presidente Comitato Esecutivo Alpifidi

Giuseppe Ballauri - anni 67 - Artigiano in pensione e Attivo nel volontariatoMartino Belligero - anni 57 - Laureato in Economia e Commercio, Docente Scuole

Secondarie Superiori

Rossella Chiarena - anni 60- Architetto, libero professionista, attiva nel volontariato

Dimce Georgiev - anni 38 - Operaio cartotecnico - Attivo nel volontariato

Mario Sandrone - anni 70 - Dirigente Aziendale in pensione

Lorenzo Scarzello - anni 22 - Laureando in Scienze Motorie e Istruttore Sportivo

Renata Scarzello - anni 34 - Imprenditrice Agricola, Infermiera Laureata

Niccolò Taricco - anni 22 - Laureando in Amministrazione Aziendale, Assistente Amministrativo

Carla Volpe - anni 62 - Assistente Amministrativo in pensione