Elezioni, ecco gli incontri della lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco”

Fabio Mottinelli candidato sindaco per Ceva in Comune

La lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” è lieta di incontrare i cittadini di Ceva per recepire le esigenze, le criticità e le proposte.

"Come anticipato - spiega Fabio Mottinelli - il nostro programma elettorale sarà costruito insieme a tutta la comunità e pensiamo che l’ascolto sia fondamentale in questa fase come sarà necessario ed essenziale successivamente per amministrare bene la città."

Gli incontri programmati sono i seguenti:

VENERDI' 3 MAGGIO

h 18:00 San Bernardino nei pressi del piazzale Grancasa;

h 20:00 Pratolungo nei pressi del bivio con strada provinciale Ceva – Mombasiglio

SABATO 4 MAGGIO

h 09:00 Piana Chiara e Prione presso la cappella di San Pietro in Vincoli;

h 10:00 Poggi s. Spirito presso la piazzetta della Chiesa;

h 11:00 Poggi San Siro nei pressi della Baita;

h 14:00 Malpotremo nei pressi della Chiesa;

h 15:00 Centro Storico nei pressi dell’ex edicola;

h 17.00 San Lino e località Forte nei pressi della cappella di San Lino;

h 18.30 Filatoio e Nosalini presso Piazza Le Val/Campo Sportivo

"Comunichiamo - concludono dal gruppo - che i luoghi e gli orari sono necessari per avere un riferimento ma tutti i cittadini potranno partecipare secondo la propria preferenza. In caso di pioggia incontreremo i residenti delle varie località secondo le date e gli orari previsti, ma presso la sede elettorale in via Marenco 59 nei locali dell’ex edicola. Coloro che non avranno potuto partecipare agli incontri potranno incontrarci presso la sede elettorale che verrà aperta domenica 5 maggio, alle ore 10:30 e di cui verranno comunicati gli orari di apertura per ricevere i cittadini durante la campagna elettorale. Risolleviamo Ceva tutti insieme."