A Cuneo e Sant'Albano Stura torna l'iniziativa per sostenere il lavoro e gli ospedali di Emergency

L’Osteria dei Colori di Cuneo, la Pizzeria da Totò di S. Albano Stura e il Bar Ellena ristorante pizzeria sempre a S. Albano Stura ospiteranno la decima edizione di 100 Cene, l’iniziativa di EMERGENCY che coniuga la passione per la buona cucina con il diritto alla cura.

I tre locali aderiscono a questa edizione con una serata all’insegna del buon cibo che sarà anche un’occasione di solidarietà e un modo per conoscere il lavoro e la storia dell’Associazione, nonché i suoi progetti nel mondo: Pizzeria da Totò – Via Roma n. 139 S. Albano Stura – venerdì 26 aprile dalle ore 19 per info e prenotazioni 340 0058291 Bar Ellena ristorante pizzeria – Via Roma n. 69 S. Albano Stura – sabato 27 aprile dalle ore 19 per info e prenotazioni 320 4231747 Osteria dei colori – Lungogesso P. Giovanni XXIII n. 14 Cuneo – sabato 27 aprile dalle ore 19 per info e prenotazioni 0171 403308 Il 10% degli incassi delle serate sarà devoluto ad Emergency.

I fondi raccolti grazie alla X edizione di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130 mila pasti al mese ai loro pazienti.

Quest’anno il fil rouge che guiderà 100 Cene sarà, infatti, il concetto di ‘cura’ inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione passando per i pasti garantiti gratuitamente all’interno degli ospedali di EMERGENCY.

Un gesto per nulla scontato nei Paesi in cui EMERGENCY lavora, ma necessario perché una sana e adeguata alimentazione è parte essenziale del percorso di guarigione.