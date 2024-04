A Cervasca l'incontro su minori e affidamento sabato 4 maggio

Incontro il 4 maggio per le famiglie affidatarie o interessate al tema e per gli operatori che si occupano di minori fuori famiglia.

In modo particolare l'invito è rivolto a tutte le famiglie/single che stanno vivendo l'esperienza dell'affiancamento o dell'affidamento familiare o che vogliono avvicinarsi e conoscerle meglio, a trascorrere insieme un piacevole pomeriggio che offrirà un'occasione di confronto e convivialità. L'appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 15 presso la Fattoria didattica di via Cian 10, Cervasca.

L'evento dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nasce nell'ambito di una serie di iniziative promosse dal Tavolo Nazionale Affido, finalizzate ad ottenere il riconoscimento della Giornata Nazionale dell'affido familiare per il 4 di maggio.

Saranno presenti gli operatori dell'equipe affidi del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per un momento di confronto dedicato agli adulti, nel frattempo per i bambini è previsto intrattenimento con possibilità di giro a cavallo. In conclusione: la merenda tutti insieme.

In caso di pioggia l'iniziativa si svolgerà presso il centro diurno S.Rocco , via Mandrile 33 S.Rocco di Bernezzo

E' gradita conferma di partecipazione.

Per info e adesioni segreteria.cuneo@apg23.org/ 3404774366