Ampelos celebra ad Alba i 20 anni di solidarietà per l'Africa

I bambini dell'orfanotrofio di Bagou in Benin, beneficiari di un progetto che ha realizzato un pollaio per la struttura

Un abbraccio solidale e creativo, un elenco di progetti benefici per l'Africa lungo 20 anni: l'associazione albese Ampelos compie 20 anni e celebre questo traguardo con un importante convegno dal titolo: "Quale futuro in Africa?", che si svolgerà sabato 20 aprile, alle ore 21 presso l'auditorium della Fondazione Ferrero (strada di Mezzo 44).

Parteciperanno ospiti speciali e testimoni diretti dell'azione sul campo, esplorando le prospettive di sviluppo e i passi avanti verso un futuro più equo e sostenibile per le comunità africane.

Durante la serata saranno premiati gli studenti del liceo Artistico di Alba che hanno realizzato il logo del ventennale di Ampelos.

Sempre sabato 20 aprile alle ore 17, nella sede dell'associazione Alec (via Maestra 30, secondo piano), si inaugurerà la mostra "Etiopia, viaggio attraverso le immagini" del fotografo Marco Albizzati. Un percorso fatto di sguardi, colori, volti ed emozioni.

Ampelos si occupa di progetti di sviluppo agroalimentare, educativo e sanitario in diversi paesi africani e dell'America Latina, mentre in Italia il focus è l'integrazione multiculturale. L'Associazione per il Miglioramento delle Prospettive Economiche Locali Oppresse da Sottosviluppo collabora con il gruppo missionario “Fratelli delle Scuole Cristiane di La Salle.

Uno degli ultimi progetti ha riguardato il Benin e il finanziamento per la costruzione di un pollaio per l'orfanotrofio di Suor Rose a Bagou. La produzione garantirà uova e carne ai 50 bimbi accuditi dalla struttura.