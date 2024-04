Trail: Martina Chialvo della Podistica Valle Varaita tra i convocati per gli Europei

Al termine della Colmen Trail di Morbegno (Sondrio), svoltasi domenica 14 aprile e valida come Campionato Italiano di Trail Corto, sono state diramate dalla Direzione Tecnica le convocazioni, per la prova di trail, per i prossimi Campionati Europei “off road” di Annecy, in Francia dal 31 maggio al 2 giugno.

Le convocazioni fanno seguito anche ai risultati del trail di Loano, disputato lo scorso fine settimana.

Quattro i piemontesi chiamati a vestire la maglia azzurra: Cristian Minoggio (Sport Project Vco), Camilla Magliano (Gs Orecchiella Garfagnana), Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita), Chiara Giovando (Pegarun).

Per quanto riguarda la gara di Morbegno, è da segnalare il quinto posto nella prova maschile di Mattia Bertoncini (GSA Valsesia) mentre, al femminile, terzo posto per la piemontese del GS Orecchiella Garfagnana Cecilia Basso.