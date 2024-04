Ceva dedica al 25 Aprile un evento speciale tra storia, ricordi e canzoni

Sarà una cerimonia estremamente coinvolgente, quella che si terrà a Ceva, giovedì 25 aprile, per la Festa della Liberazione. Il programma della cerimonia prevede alle ore 8:30, presso il cimitero Sant’Agostino, l’alza bandiera, la deposizione della corona in alloro in ricordo dei caduti e la lettura della preghiera del Patriota piemontese.



Alle 9, al teatro Carlo Marenco, dopo il saluto del sindaco Vincenzo Bezzone, si svolgerà la premiazione degli studenti dell’istituto scolastico CFP che hanno racchiuso in una sola frase i loro pensieri sulla giornata del 25 Aprile, sulla Libertà e la Pace. Seguirà l’Orazione ufficiale, tenuta dal professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto storico della Resistenza della società contemporanea.



A seguire “Dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945 la strada della Libertà”, un percorso nella storia verso la Libertà, svolto attraverso la narrazione della storia di quel periodo, intervallato da musica e canzoni a tema. Un momento toccante e coinvolgente, con la storia nazionale che si calerà in quella locale attraverso un testo realizzato dallo storico cebano Giorgio Gonella e frutto di un’accurata ricerca storica.



Alle 10:30 corteo ai monumenti e alle 11 Santa messa in Duomo in memoria dei caduti militari e civili di tutte le guerre e la preghiera del soldato.



Presterà servizio la banda cittadina “Adriano - Bersone - Masenti”.