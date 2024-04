ATL Langhe Monferrato Roero, ad Alba il taglio del nastro per gli spazi rinnovati

Aperta dalla benedizione impartita dal parroco del Duomo, don Dino Negro, e chiusa dall'aperitivo firmato dallo chef Massimo Camia, con l'accompagnamento musicale dell'International Jazz Day, ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, martedì 30 aprile, l'inaugurazione degli spazi rinnovati dell’ufficio turistico di piazza Risorgimento ad Alba.

A fare gli onori di casa il presidente dell'ATL Langhe Monferrato Roero, Mariano Rabino,che fra gli altri dati ha ricordato i 362 giorni di apertura accompagnati da 55.072 ingressi nel 2023, con il 99,76% dei turisti che si è dichiarato soddisfatto del servizio. I principali mercati di provenienza vedono, per l'Estero, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Stati Uniti, mentre per l'Italia i numeri dicono Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.

Quindi gli interventi del Sindaco di Alba, Carlo Bo, che ha evidenziato la riqualificazione di uno spazio - modernizzato, oltre che reso più accessibile e funzionale - che è il fiore all’occhiello dell'accoglienza turistica del territorio, insieme a quelli di Bra e Asti, con 211 Comuni parte dell’ATL la cui competenza si estende su un'area che conta 400.000 abitanti.

A ruota il Vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, che ha sottolineato come Alba sia il capoluogo di un territorio che va dal Monregalese all’Alessandrino, uniforme nella sua offerta che ha nel vino e nel tartufo i prodotti principi, insieme alla bellezza delle colline patrimonio dell'umanità tutelato dall'Unesco.

A rendere possibile il restyling, il generoso contributo straordinario della Fondazione CRC - rappresentata dagli uscenti Ezio Raviola, Giuliano Viglione e dal riconfermato Francesco Cappello -, che con una delle ultime delibere del Consiglio uscente, licenziata il 15 aprile, ha concesso i fondi necessari.

A chiudere gli interventi, la direttrice di Langhe Experience-Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, Elisabetta Grasso, che ha sottolineato come la ristrutturazione sia stata fatta in ottica green, mettendo al centro la sostenibilità e il miglioramento dell’accessibilità per tutti i turisti, da quelli con disabilità motorie alle famiglie con bambini.

All’interno vengono fornite due tipologie di servizi: l’accoglienza e le informazioni turistiche da parte dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e la commercializzazione di prodotti e pacchetti turistici da parte del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero-Langhe Experience.

Aperto 7 giorni su 7 e operativo dal 2004 come punto di riferimento per l’accoglienza dei turisti nel territorio, l’ufficio è stato oggetto di un restyling lo scorso inverno con una serie di interventi in ottica green, di connessione con la natura e di bassi consumi energetici, con l’obiettivo di migliorare anche la fruibilità per andare incontro alle esigenze dei tanti turisti che ogni anno visitano lo spazio.

In particolare, l’aspetto dell’accessibilità ha previsto un percorso dedicato privo di ostacoli e con l’inserimento di banconi bassi. Per gli arredi la scelta è caduta sull’utilizzo di materiali naturali, con pavimento in legno di quercia che richiama gli alberi da tartufo. Sempre di tronco di quercia è il tavolo alto che affaccia su piazza del Duomo, sosta apprezzata dai turisti per consultare comodamente il materiale e pianificare l’itinerario di viaggio tra le colline di Langhe Monferrato Roero. Inoltre, è stato previsto anche un angolo allestito appositamente per le famiglie con bambini.

Per migliorare l’esperienza del turista di passaggio al front office, infine, completa l’opera di restyling un maggiore utilizzo della tecnologia, con l’inserimento di monitor che proiettano video promozionale del territorio e di un totem salva-code per la scelta della lingua di comunicazione tra italiano, inglese, francese e tedesco e la tipologia del servizio desiderato. Attraverso un software, inoltre, l’Area Accoglienza dell’Ente Turismo monitora la provenienza dei turisti per la raccolta di dati e statistiche, mentre attraverso il touch screen l’utente può esprimere il proprio grado di soddisfazione del servizio erogato.