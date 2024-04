Approvato il nuovo regolamento per l'asilo nido comunale di Mondovì

È stato approvato nel corso del consiglio comunale di ieri, lunedì 29 aprile, il nuovo regolamento per l'accesso ai servizi dell'asilo nido comunale che va a sostituire i due precedenti, redatti rispettivamente nel 1976 e nel 1992.

Come spiegato dall'assessore alle politiche sociali, l’asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l’armonico sviluppo psico-fisico dei bambini nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.

In questo senso contribuisce ad: affiancare le famiglie nel compito educativo e supportare i genitori lavoratori contribuendo alla realizzazione di politiche di pari opportunità; rispondere in modo adeguato ai bisogni dei bambini e svolgere azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale in collaborazione con agenzie e servizi presenti sul territorio; svolgere nella comunità locale funzioni di sensibilizzazione e formazione su tematiche legate alla prima infanzia; proporsi come luogo di formazione permanente per una continua elaborazione, produzione e diffusione di un’aggiornata cultura dell’infanzia; collaborare con agenzie e servizi presenti sul territorio per svolgere azione preventiva contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggi psico-fisico-sociale; garantire la continuità degli interventi educativi in collaborazione con la famiglia e la scuola dell’infanzia.

Ecco alcuni dei punti che stabilisce il nuovo regolamento, approvato dal Consiglio.

ISCRIZIONE

Possono essere ammessi all’asilo nido tutti i bambini residenti o domiciliati nel Comune di Mondovì in età compresa tra i tre e i trentasei mesi. I bambini che compiono 3 anni dopo il 31 dicembre dell’anno educativo in corso possono terminare l’anno.

Al fine delle graduatorie i bambini domiciliati nel Comune di Mondovì sono equiparati ai bambini residenti, mentre ai fini del pagamento della quota contributiva agli stessi viene applicata la tariffa piena.

Possono essere ammessi alla frequenza i bambini non residenti nel Comune di Mondovì a condizione che siano state soddisfatte prima le domande dei residenti.

Le domande di iscrizione possono essere presentate all’asilo nido in qualsiasi periodo dell’anno dal genitore del minore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, con le modalità previste dalla Giunta Comunale.

Non sono ammesse domande per bambini non ancora nati. Non sono altresì ammesse domande pervenute da soggetti morosi nel pagamento di precedenti quote di contribuzione. In caso di frequenza dei bambini con disabilità certificata, il personale della sezione viene affiancato da personale specifico di supporto. La frequenza dei bambini con disabilità può essere prolungata oltre il 3° anno di età su motivata richiesta degli specialisti che hanno in carico i bimbi stessi.

Sono presi in considerazione, indipendentemente dalla graduatoria, i casi di minori che necessitano di temporaneo e limitato inserimento a causa di difficoltà e/o impedimento dei genitori (es: ricovero ospedaliero o richiesta da parte dei Servizi sociali o dal Tribunale dei minorenni attraverso la presentazione di idonea documentazione).

Per gli inserimenti straordinari previsti dal precedente paragrafo , la quota di contribuzione dovrà essere corrisposta al Comune di Mondovì dai famigliari del minore e, qualora questi non vi provvedano, dal servizio Sociale che ha richiesto l’ammissione.

Se uno solo di due gemelli rientra nella graduatoria viene garantito anche l’inserimento del secondo in anche se in soprannumero. I bambini, all’atto dell’ammissione, devono essere in regola con gli obblighi sanitari previsti dalla Legge.

ORARIO

Maggiore flessibilità quindi non più previsto un orario fisso di ingresso. All’atto dell’ammissione del bambino la Direttrice concorderà con i genitori la durata della permanenza del bambino al nido.

Il calendario scolastico e l’orario di apertura giornaliero vengono fissati ogni anno con deliberazione di Giunta comunale. E’ previsto un ingresso tra le 12 e le 13 qualora i genitori vogliano tenere i figli a casa durante la mattinata. I bambini che giungono al nido dopo le ore 11 devono avere già pranzato. In caso l’ingresso dovesse essere ritardato si fa obbligo ai genitori di avvisare il personale del nido entro le ore 9.

Il genitore può ritirare il proprio figlio a qualsiasi ora purché l’uscita sia concordata con il personale del nido. I bambini possono essere consegnati ai genitori o alle persone da loro indicate purché maggiorenni e provviste di documento identificativo.

QUOTA DI CONTRIBUZIONE

La frequenza al nido comporta il pagamento di una quota di contribuzione. Le tariffe sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il 31 marzo.

Per ragioni di equità, la tariffa viene diversificata in relazione alla formula oraria scelta per la frequenza (tempo pieno, part time) e alle condizioni economiche effettive dei contribuenti secondo l’adozione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). La tabella tariffe è consultabile sul sito del Comune di Mondovì nella sezione dedicata all’asilo nido.