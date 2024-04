Cuneo, sull’accesso viario al nuovo ospedale unico i Beni Comuni sostengono le proposte di Centro per Cuneo

Arrivano in consiglio comunale a Cuneo le proposte del gruppo di maggioranza Cuneo per i Beni Comuni – e del consigliere Silvano Enrici – relativamente alle modifiche alla viabilità della frazione Confreria e di via Carle durante il cantiere di realizzazione del nuovo ospedale unico della città per come inteso dal progetto pubblico-privato presentato dalla Inc spa.



A presentare un ordine del giorno sul tema è stato il gruppo Cuneo per i Beni Comuni.



Nel testo, si riprende quanto annunciato anche dal nostro giornale qualche settimana fa: durante l’ultimo incontro tra progettisti, Provincia, regione e Azienda Ospedaliera sono state presentate tre proposte alternative rispetto agli accessi viari alla struttura del nuovo ospedale: quella della Inc – con le sue due rotonde in via Carle – è stata criticata per la mole di traffico, specie in fase cantieristica, che riverserebbe direttamente dentro l’abitato della frazione.



Sull’argomento si sono spesi – in accordo con quanto espresso da Centro per Cuneo e da Enrici – anche diversi abitanti, preoccupati soprattutto per l’aumento del volume di passaggi dei mezzi pesanti.



L’ordine del giorno – in discussione nel Consiglio comunale del mese corrente - impegna giunta e sindaca a trasmettere le proposte descritte al direttore dell’ASO Livio Tranchida, all’ANAS e alla Provincia, sollecitando risposte sulla loro fattibilità esecutiva.