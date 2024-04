Vaccini anti pneumocco nella sede della Croce Rossa di Alba

Giovedì 2 Maggio dalle 14 alle 17, i medici ASL CN2 in collaborazione con le Infermiere Volontarie della Croce Rossa, offrono una sessione vaccinale anti-pneumocco, aperta, ad accesso diretto e gratuita, per tutti i cittadini nati prima del 1959 nell’ambulatorio interno alla sede Croce Rossa di Alba in Via Ognissanti, 34.

La vaccinazione anti-pneumococco con vaccino coniugato è un efficace strumento di prevenzione della polmonite e delle altre forme invasive di malattia causate da Streptococcus pneumoniae.

Le complicazioni dovute alla malattia invasiva, posso portare: riduzione dell’udito, setticemia, artrite settica, osteomielite, polmonite, meningite, fino alla sepsi pneumococcica, letale nel 15-20% degli adulti e nel 30-40% di soggetti al di sopra dei 65 anni di età, di cui il 12% per meningite pneumococcica. Il 40% dei sopravvissuti alla meningite presenta sequele neurologiche.