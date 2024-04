Un tablet per le persone sorde al pronto soccorso dell'ospedale di Verduno

Risale al 15 aprile scorso, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Verduno, il sopralluogo di Corrado Avarino, rappresentante Ens Alba insieme a Serafino Timeo e al cavalier Antonio Iozzo, rispettivamente presidente e vicepresidente del consiglio regionale ENS Piemonte, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi.

"Ci siamo recati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Verduno per controllare che il tablet messo a disposizione dalla Regione Piemonte in collaborazione con Azienda Zero, su indicazione dell’ente nazionale Sordi Consiglio Regionale Piemonte, fosse funzionante e a disposizione delle persone sorde. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla disponibilità del Coordinatore del pronto soccorso, Pierluigi Tarable, e della referente amministrativa Ilaria Rasulo, che hanno dato la giusta importanza a questo servizio. A nome di tutti i sordi albesi non posso far altro che ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per l’attivazione del servizio Comunicaens Pro a favore dell’abbattimento delle barriere alla comunicazione", ha commentato Corrado Avarino.