Nuovo ospedale unico di Cuneo, presto chiarezza sui costi. Manassero: “Pronti a fare le nostre valutazioni”

Nessun reale aggiornamento rispetto all’iter di approvazione del progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico della città di Cuneo. E – secondo la sindaca Patrizia Manassero – sarà così probabilmente sino alla fine dell’estate, a campagna elettorale regionale archiviata.



La sindaca del capoluogo ha risposto nella prima serata del Consiglio comunale di aprile del capoluogo a un’interpellanza presentata da Giancarlo Boselli (Indipendenti), che ha puntato il dito contro lo scarso coinvolgimento dell’assise cittadino dal punto di vista informativo: “Lei aveva promesso di creare dei momenti di confronto all’interno della commissioni consiliari competenti ma così non è stato fatto” ha sottolineato.



“Le proposte di modifica della viabilità legate agli accessi alla nuova struttura, e al loro insistere sull’abitato della frazione di Confreria, arrivano non dalla sindaca o dalla giunta ma da uno dei gruppi costituenti la maggioranza – ha proseguito Boselli, facendo cenno alle ipotesi avanzate nelle scorse settimane dal consigliere Silvano Enrici (Centro per Cuneo) - . Così il rapporto istituzionale della sindaca con gli attori esterni come il progettista, la Regione e l’Azienda Ospedaliera, dove va a finire? Davvero pensa di poter andare avanti così?”

I consiglieri: “Serve più coinvolgimento”

Nello spazio riservato alla discussione dei consiglieri Beppe Lauria ha sottolineato come sia “avvilente fare il consigliere comunale e scoprire gli sviluppi dalle pagine dei giornali, specie su un argomento come questo”, ricordando anche di esser stato parte della prima incarnazione della commissione speciale sul nuovo ospedale (“da cui mi sono poi dimesso dopo aver constatato che in autonomia non si sia ottenuto nulla”).



Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) ha sottolineato l’imminente pubblicazione dello studio di fattibilità tecnico-economica sul progetto in partenariato pubblico privato a firma Inc Spa e come “la costruzione del nuovo ospedale con il partenariato sia ancora tutta da definire specie perché per andare avanti serve, ‘soltanto’, cambiare il Piano Paesaggistico Regionale”. “Malgrado la fantasia del consigliere Enrici non sembra esistere una soluzione che permetta al Comune, che ne è responsabile, una miglior gestione della viabilità”.



Anche Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia) ha detto di essere in ansiosa attesa della specifica tecnico-economica del progetto Inc, grazie al quale si definiranno i costi dell’opera in maniera più chiara. E ha chiesto “di avere informazioni più celeri e puntuali e non più essere messi al corrente delle cose una volta decise”.

Nei prossimi giorni una commissione specifica

“Sul nuovo ospedale unico – ha detto la sindaca – siamo allo stesso punto di settimane fa: gli enti interrogati si sono trovati recentemente per confrontarsi in maniera preliminare e si attende il completamento della progettazione con la specifica sui costi, e l’affidamento della partita alla Regione in maniera definitiva”.



“Siamo pronti a fare le nostre valutazioni ma è bene sottolineare che grazie a questi incontri preliminari si è creato un tavolo permanente della viabilità (già a due riunioni effettuate). Nei prossimi giorni, in merito alle opzioni sugli accessi viari alla struttura, verrà convocata un’apposita commissione" ha concluso Manassero.