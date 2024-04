A Saluzzo il nuovo corso di formazione della Croce Verde

Il prossimo 9 maggio alle ore 19 partirà il nuovo Corso di formazione S.A.R.A. per nuovi volontari che durerà fino all’inizio di giugno e prevede una serie di lezioni teoriche a cui seguiranno quelle di sola pratica. Il corso ha una durata di 40 ore che si svolgeranno presso la nostra sede in Via Volontari del Soccorso 2 a Saluzzo indicativamente dalle 19 alle 23, a cui seguirà l’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) il cui corso dura 4 ore.



Gli Allievi affronteranno le diverse tematiche previste da un completo e specifico standard formativo regionale a cui la Croce Verde di Saluzzo si attiene scrupolosamente per la formazione dei suoi Volontari.



Il corso S.A.R.A. tratterà diversi argomenti tra cui il sistema di emergenza sanitaria, la chiamata di soccorso e le comunicazioni radio, il supporto di base alle funzioni vitali, la mobilizzazione e il trasferimento della persona, la relazione d’aiuto e molto altro. Per i servizi di accompagnamento s’intendono i trasporti ordinari non di emergenza e trasporti infermi, ossia quei servizi svolti in ambulanza e non, quali trasporti di dializzati, le dimissioni ospedaliere e l’accompagnamento di persone non autosufficienti a visite ambulatoriali, che prevedono la necessità di offrire assistenza sanitaria, ma soprattutto relazionale d’aiuto alla persona accompagnata.



A tal proposito la Croce Verde Saluzzo organizza una serata rivolta alla popolazione per la presentazione del suddetto corso lunedì’ 6 maggio alle ore 20.30.