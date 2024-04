Handbike: Polisportiva P.A.S.S.O. sugli scudi ai campionati italiani

Grande gioia per il coordinatore della Polisportiva cuneese, Remo Merlo, il quale riesce a riportare a casa una maglia tricolore che mancava dal 2022; ieri come oggi, il protagonista è Diego Colombari, il quale grazie anche a un problema meccanico del suo diretto rivale Tiziano Monti, riesce a trionfare in solitaria nella prova in linea di sabato 13 aprile.

Cornice dell’evento il lungo mare di Montesilvano in Abruzzo, dove il campione olimpico nel team Relay di Tokyo 2020 ha sfruttato al massimo il primo importante evento di questa stagione sportiva, non senza aver dovuto “battagliare” nella prima frazione di gara.

“Il circuito pianeggiante per un totale di 60 km, ma non per questo meno impegnativo, infatti è stato difficile far selezione; mi sarebbe piaciuto battagliare sino all’ultima curva con il mio compagno di nazionale, ma purtroppo per lui un problema tecnico ne ha compromesso la gara.”

Nella cronometro individuale di domenica 14 aprile, l’atleta di San Rocco di Bernezzo non è riuscito a ripetersi e questa volta è stato lo stesso Monti a trionfare: “Sapevo che nella cronometro avrebbe dato il massimo vista il problema del giorno precedente; sono comunque molto soddisfatto per essere rimasto insieme a lui fino alla fine e ritorno a casa consapevole che posso ancora giocarmela con i più forti anche in futuro.”.

Oltre a Colombari, a rappresentare Cuneo vi era anche Danilo Di Vincenzo, il quale nella sua categoria MC3, riesce a strappare un buon ottavo posto nella prova in linea e settimo invece nella cronometro: “finalmente in questa occasione sono rientrato in una categoria più accessibile e consona al mio stato di salute; sono contento della mia prestazione, ma anche consapevole che c’è ancora molto lavoro da fare.”.