Giorgio Bogliaccino confermato presidente dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì

Unico candidato ed eletto “per acclamazione”, il pilota Giorgio Bogliaccino è stato confermato presidente dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. Le elezioni si sono svolte nell’assemblea di mercoledì 17 aprile, per il mandato 2024-2028. Nel nuovo Direttivo sono risultati eletti: Giuseppe Forgione (vicepresidente) e, in ordine alfabetico, Maximilliano Calleri, Alberto Camperi, Filippo Curti e Natascia Pons.

Il precedente mandato di Bogliaccino era cominciato nel 2020, quasi in pieno lockdown: "I primi due anni della mia presidenza sono stati senza dubbio difficili - afferma il presidente -: l’emergenza Covid ci ha tenuti ancorati a terra per molto tempo e ci ha costretti ad annullare le edizioni 2021 e 2022 del Raduno dell’Epifania. Nei due anni successivi abbiamo organizzato due bellissime edizioni del Raduno, che hanno avuto un successo di pubblico oltre ogni aspettativa e hanno visto anche tante novità. Nel 2023 abbiamo riportato a Mondovì il Campionato aerostatico italiano. Voglio proseguire portando avanti quanto abbiamo messo in atto in questi due anni: le idee non mancano, ci metteremo al lavoro immediatamente".

Bogliaccino continua: "Ringrazio tutti gli associati per la fiducia che mi hanno concesso. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Mondovì, con cui in questi anni si è costruito un ottimo rapporto di collaborazione. Ringrazio il Direttivo uscente, a cominciare dall’ex vicepresidente Paolo Bonanno con la sua enorme esperienza. Ringrazio i consiglieri che sono nuovamente al mio fianco, Giuseppe, Maximilliano e Natascia, con cui sono certo che andremo avanti nel migliore dei modi, e ringrazio gli ex consiglieri Piergiorgio Bogliaccino e Paolo Boetti per quello che hanno fatto. Mi congratulo, infine, con i due nuovi consiglieri: Alberto, volontario instancabile, e Filippo, pilota giovanissimo che si sta facendo strada nel mondo dell’aerostatica italiana" (nel 2023 Curti, 25 anni, ha partecipato ai Campionati mondiali jr a Grudziadz in Polonia e si è classificato al terzo posto ai Campionati Italiani ).

Il Sindaco Luca Robaldo e l’Assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno: "Le nostre congratulazioni a Giorgio Bogliaccino per la sua rielezione. Un grande augurio di buon lavoro a lui e a tutto il nuovo Direttivo, in cui siamo felici di vedere anche la presenza un giovanissimo pilota che manda un grande messaggio per il futuro, e un ringraziamento ai consiglieri uscenti per quanto fatto in passato. Mondovì è “città delle mongolfiere”, l’Amministrazione non solo supporta l’Aeroclub e il Raduno ma ha fatto della mongolfiera un simbolo presente in ogni evento della città, come si è visto nella Fiera di Primavera appena conclusa. La collaborazione instaurata con l’Aeroclub in questi anni ha portato a grandissimi risultati, come tutti hanno potuto vedere, e siamo felici di poter continuare su questa strada. Confermiamo il nostro impegno a sostenere l’Aeroclub, le mongolfiere e il Raduno dell’Epifania".